Cesena, Onit e Avis alleate per la solidarietà

Avis Cesena e Onit si alleano nel nome della solidarietà. L’holding di consulenza e servizi informatici di Cesena ha offerto l’opportunità ai dipendenti dell’azienda di diventare donatori di sangue. Per questo nella mattinata di giovedì 16 maggio presso l’azienda ci saranno due ambulanze con a bordo medici e infermieri di Avis pronti ad accogliere i dipendenti di Onit che desiderano intraprendere il percorso della donazione.

Nell’occasione, infatti, chi lo vorrà potrà effettuare in piena sicurezza gli esami preliminari necessari per diventare donatore di sangue.

La solidarietà – sottolinea il presidente di Avis Cesena Gualtiero Giunchi - è un potente strumento per creare un mondo migliore, soprattutto nel territorio in cui viviamo. E l’incontro tra Avis Cesena ed Onit srl mette in moto un’azione virtuosa in questa direzione. Per questo ringraziamo di cuore l’azienda per la disponibilità a collaborare che ci ha dimostrato”.