Cesena, omaggio alle vittime civili di guerra

Il Comune di Cesena aderisce alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo che si celebra oggi, giovedì 1° febbraio, per conservare la memoria dei conflitti del passato e per attirare l’attenzione sul dramma che vivono i civili di tutto il mondo coinvolti in guerre e conflitti armati. A questo proposito, nella mattina di oggi all’ingresso di palazzo Albornoz si è celebrata la tradizionale cerimonia commemorativa partecipata dall’Associazione Nazionale Vittime civili di guerra di Forlì-Cesena, rappresentata dal Vicepresidente Gisberto Maltoni e dal Sindaco Enzo Lattuca, che insieme hanno deposto una corona ai piedi della lapide che ricorda le vittime civili della seconda guerra mondiale (solo nel Cesenate 700 persone uccise e 1800 ferite e mutilate in modo permanente).

La Giornata di quest’anno assume un particolare significato a causa del drammatico contesto internazionale: nell’ultimo anno sono state oltre 33.000 le vittime civili coinvolte nei 31 conflitti in corso nel mondo. Un numero di vittime che non era così elevato dal 2010, fortemente condizionato dal protrarsi del conflitto russo-ucraino e dalla recrudescenza del conflitto israelo-palestinese.