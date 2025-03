Cesena, omaggio a Ubaldo Ciccarese: le iniziative per ricordare un educatore rivoluzionario

Al fine di celebrare questa ricorrenza, Amministrazione comunale, Ausl della Romagna e scuola ‘Carducci’ propongono una serie di iniziative. Il primo appuntamento, che si terrà all’Unità Operativa Pediatria TIN TIP dell’ospedale ‘Bufalini’, è per mercoledì 19 marzo, alle ore 17. Interverranno: Marcello Stella, Direttore UO Pediatria TIN TIP, Marisa Bagnoli, Direttrice Presidio Ospedaliero-Cesena. A seguire Antonella Brunelli intervisterà Giancarlo Biasini, Angelo Miano, Francesco Ciotti sull’esperienza didattica in Pediatria col maestro Ubaldo Ciccarese negli anni ’80. Il pomeriggio sarà allietato dal concerto degli alunni flautisti dell’Istituto C.7 ‘Carmen Silvestroni’ di Forlì diretti dal professore Yuri Ciccarese. Il tutto si concluderà con l’apposizione della targa intitolata ad Ubaldo Ciccarese presso l’Aula didattica del Reparto.

Il secondo appuntamento è previsto per giovedì 3 aprile, sempre alle ore 1, all’Auditorium di palazzo Nadiani (Via Dandini, 5). Si tratta di una conferenza sulla musica in Pedagogia Clinica. Interverranno: Gerardo Pistillo, ‘Il corpo e il linguaggio tra il silenzio e il suono. Cura, educazione e riflessione in pedagogia clinica’, e Corrado Ciccarese, ‘L’utilizzo della musica in pedagogia clinica. Occasione di integrazione e sviluppo delle potenzialità individuali’.