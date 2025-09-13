Cesena. Oltre novemila presenze per il cinema sotto le stelle

Si conclude ufficialmente la programmazione 2025 dell’Arena San Biagio, che ha trasformato ancora una volta il cortile di Palazzo Guidi nel cuore pulsante del cinema estivo cesenate. La rassegna ha totalizzato 67 serate di proiezioni con un’affluenza complessiva di 9.158 spettatori, consolidando il ruolo di riferimento dell’Arena nell’offerta culturale estiva della città.

Il bilancio delle istituzioni

L’Assessore alla Cultura Camillo Acerbi sottolinea come «il cinema all’aperto rappresenti ormai una tradizione consolidata dell’estate cesenate, che riproponiamo ogni anno con entusiasmo vista l’eccellente risposta del pubblico». La rassegna, inaugurata in contemporanea con il festival ‘Piazze di Cinema’ e proseguita per tutta l’estate, è il risultato della collaborazione tra il Comune e il Cinema Eliseo Multisala, vincitore del bando pubblico per la gestione del servizio. «La stagione si chiude con grande soddisfazione - aggiunge Acerbi - e gli organizzatori sono già al lavoro per la prossima edizione».

Francesca Piraccini del Cinema Eliseo Multisala esprime piena soddisfazione per i risultati: «Nonostante le condizioni meteorologiche non sempre favorevoli, il pubblico ha continuato ad apprezzare le nostre proposte fino ai primi di settembre. L’Arena, situata nel cuore del centro storico, rappresenta un importante polo di attrazione che beneficia anche le attività commerciali circostanti».

Gli eventi speciali e i protagonisti

Particolare successo hanno riscosso gli 11 ospiti tra attori e registi (Tecla Insolia, Silvio Soldini, Francesco Costabile, Valerio Ferrara, Edoardo Pistone e altri) che hanno partecipato agli incontri, concentrati principalmente nel mese di luglio. Grande apprezzamento anche per le quattro serate di ‘Across the Movies’, caratterizzate da performance musicali dal vivo ispirate ai film in programmazione.

L’edizione 2025, pur mantenendo la propria vocazione di arena per film di seconda visione, ha proposto anche un’anteprima molto attesa: ‘Tutta colpa del Rock’ del 9 agosto, che ha registrato un ottimo riscontro di pubblico.

I titoli più apprezzati

Tra i film più seguiti spiccano ‘Le assaggiatrici’ con 395 presenze e ‘La vita da grandi’ con 383 spettatori, quest’ultimo valorizzato dalla partecipazione dell’ospite Yuri Tuci. Ottimi risultati anche per ‘Il caso Belle Steiner’, ‘Napoli - New York’ e la serata evento ‘Guccini – Fra la via Emilia e il West’ con 219 spettatori.

Nonostante 7 serate siano state annullate per maltempo, sei di queste sono state recuperate presso il Cinema Eliseo, garantendo la continuità della programmazione.

L’ultimo appuntamento

Martedì 16 settembre alle ore 21:00 l’Arena ospiterà l’ultima serata di ‘Across the Movies’ con l’introduzione di Luigi Bertaccini e l’intervento musicale dal vivo di Daniele Maggioli. La serata sarà dedicata a Francesco De Gregori con la proiezione dell’omonimo docufilm di Stefano Pistolini, che ritraE il cantautore mentre interpreta i brani meno conosciuti del proprio repertorio al teatro Out Off di Milano. Il film include anche collaborazioni con Zucchero Fornaciari, Jovanotti, Malika Ayane, Luciano Ligabue ed Elisa, oltre a reinterpretazioni di brani di Elvis Presley e Harry Nilsson. Ingresso: 10 euro.