Cesena, oltre 3mila piante nel secondo lotto del bosco urbano

Oltre 3.000 piante caratterizzeranno il secondo lotto del bosco urbano avviato nel 2024 e inaugurato nella mattinata di oggi, venerdì 21 marzo, nell’area verde inserita tra il fiume Savio e gli orti di Sant’Anna. L’intervento di rigenerazione urbana tramite un progetto di imboschimento è stato realizzato a cura del Comune e di Arbolia, la società benefit di Snam nata per sviluppare nuove aree verdi in Italia. Importante inoltre risulta il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena che condivide la visione green dell’Amministrazione comunale e che anche per questo ampliamento del progetto conferma il proprio sostegno sul fronte della manutenzione dell’area per i prossimi anni, così come per il primo lotto inaugurato lo scorso anno. L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al sostegno economico di Cogeis; Manna Spa; da S.A.L.P. e Sicim.

Grazie all’intervento celebrato oggi e al supporto di nuovi sostenitori il totale delle piante del Bosco Arbolia di Cesena ha raggiunto quasi quota 6 mila tra alberi e arbusti di diverse specie, tra cui: Ontano nero, Pioppo bianco, Salice bianco. Ma anche alberi da frutto come: Peschi, Meli, Ciliegi, Albicocchi e Susini. In questo modo, si riducono al massimo le possibilità di contaminazioni genetiche con piante provenienti da altri Paesi, preservando e aumentando la biodiversità del patrimonio forestale italiano.