Cesena, nuovo successo per il Galà benefico dei Club Service al Bonci

È stata una serata carica di emozione, partecipazione e senso di comunità quella del XIV Galà dei Club Service di Cesena, andato in scena martedì 2 dicembre al Teatro Bonci. Un appuntamento ormai irrinunciabile per la città e per l’IRST “Dino Amadori” IRCCS, che anche quest’anno ha visto una straordinaria risposta da parte dei sodalizi cesenati, delle aziende sostenitrici e di un pubblico partecipe e caloroso.

L’edizione 2025 ha permesso di raccogliere 29.482 euro, destinati a sostenere uno studio condotto dalla biologa Michela Cortesi (ricercatrice della Translational Oncology Unit) sul tumore al pancreas, con l’obiettivo di sviluppare modelli tumorali di laboratorio utili a creare le terapie del futuro. Una causa molto sentita, che ha trovato un’eco profonda tra i presenti, rendendo la serata ancora più intensa e significativa.

Sul palcoscenico, guidati dalla conduzione di Fabiola Denise Casadei, in un intreccio di musica, cori gospel e danza, si sono esibiti l’Intercity Gospel Train Orchestra, la Maderna-Lettimi Wind Orchestra e le artiste e gli artisti di FAENZ’a Danza. Realtà tutte romagnole, ma soprattutto capaci di esprimere un altissimo livello artistico. Oltre 120 artiste e artisti hanno dato vita a uno spettacolo coinvolgente, capace di trasformare il teatro in un abbraccio collettivo a favore della ricerca oncologica.

Il Galà, in quattordici edizioni, ha così superato complessivamente i 240mila euro raccolti, confermandosi un unicum in Italia: un esempio di come cultura, solidarietà e territorio possano unirsi per generare valore concreto per la salute. Un risultato di cui essere orgogliosi, possibile grazie all’impegno dei Club Service promotori: Ladies’ Circle 3 Cesena, Lions Club Cesena, Lions Club Valle Savio, Panathlon Club Cesena, Rotaract Club Cesena, Rotary Club Cesena, Rotary Club Cesena Valle Savio, Round Table 3 Cesena, FIDAPA BPW Cesena Malatesta, Associazione Valori e Libertà Cesena.

L'evento è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Cesena, che ha concesso gratuitamente il Teatro Bonci, e con il sostegno dell'AUSL Romagna – Cesena. Un ringraziamento speciale va alla Fondazione Lions, al main supporter Alma Steel Service Organization Srl e alle numerose aziende del territorio che hanno contribuito a rendere possibile la serata.