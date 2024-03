Cesena, nuovo sgombero allarea ex Sacim

CESENA. Nuovo sgombero all’area ex-Sacim: due le persone denunciate per invasione abusiva, sono un soggetto cittadino italiano e un tunisino. Nelle prime ore d oggi si sono svolte le operazioni di sgombero dell’area ex- Sacim, a seguito di un servizio interforze, predisposto dal Questore di Forlì Cesena, che ha visto impiegato personale del Commissariato di P.S. di Cesena, dell’Arma dei Carabinieri, del Comando di Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco. L’operazione, coordinata dalla Polizia di Stato, ha preso avvio dalla denuncia che la proprietà ha sporto presso gli uffici, lamentando dell’invasione e dell’occupazione da parte di alcuni soggetti all’interno dell’area. Gli operatori, dopo un attento sopralluogo, hanno fatto accesso nella parte di immobile interessata, al cui interno hanno scoperto due soggetti che stanziavano abusivamente con giacigli ed effetti personali. Gli occupanti, una volta identificati, risultavano essere un soggetto con cittadinanza italiana, con risalenti precedenti in materia di lesioni e sostanze stupefacenti, e uno di origine tunisina, rispettivamente di 56 anni e di 40 anni. Entrambi venivano deferiti all’autorità giudiziaria per il reato “invasione abusiva di terreni ed edifici”.

L’area non è nuova a questo genere di problematiche, giacché appena un anno fa, era stata soggetta ad una prima operazione di sgombero e di messa in sicurezza sempre a causa di un’occupazione abusiva da parte di alcuni individui. In quell’occasione, terminato lo sgombero, presero avvio anche le operazioni di messa in sicurezza e di abbattimento di alcune parti dell’immobile. Nella giornata odierna la proprietà procedeva alla definitiva messa in sicurezza dell’area.