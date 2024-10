Cesena, nuovo ospedale: mercoledì 16 ottobre la presentazione del progetto

Dopo che il 25 settembre è stata aperta la fase delle osservazioni riguardanti il progetto del nuovo ospedale di Cesena, che verrà edificato in via Ernesto Moneta, in zona Villachiaviche, da presentare necessariamente entro i prossimi 60 giorni, mercoledì 16 ottobre nell’Aula Magna e nella Sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana di Cesena si terrà, dalle ore 17:00 alle ore 19:30, un incontro pubblico che consentirà ai progettisti e ad Ausl Romagna di presentare ai cittadini il progetto, e ai tecnici comunali di illustrare le varie fasi del procedimento di approvazione del progetto stesso.

I contenuti del progetto sono reperibili in forma completa nel sito del Comune (https://sititematici.comune.cesena.fc.it/nuovo-ospedale-bufalini).

Conclusa questa fase, le osservazioni presentate (proposte di integrazione o modifica del progetto) saranno valutate dai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi prima della conclusione della stessa. Successivamente è previsto un passaggio nelle Commissioni consiliari competenti, affinché il Consiglio Comunale possa poi pronunciarsi in merito alla ratifica della suddetta determinazione, quale atto finale del procedimento.

Le osservazioni dovranno pervenire entro il 25 novembre al Comune compilando il form “Osservazioni”https://sititematici.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/51539; oppure compilando in ogni sua parte il modulo “Osservazioni”, scaricabile alla pagina https://sititematici.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/51539, che potrà essere consegnato allo Sportello Facile – Punto informativo e accoglienza (da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:30, sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:15, martedì e giovedì pomeriggio fino alle ore 17:00) con allegata copia fronte retro del documento di identità del sottoscrittore oppure inviato via PEC, in formato “pdf”, all’indirizzo protocollo@pec.comune.cesena.fc.it con allegata copia fronte retro del documento di identità del sottoscrittore qualora non firmato digitalmente.