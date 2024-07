Cesena, nuovo ospedale e alluvione: il sindaco Lattuca lancia frecciate al Governo Meloni

La realizzazione del nuovo ospedale, “incagliata” per lentezze a Roma, il potenziamento della Polizia locale per garantire più sicurezza e la scarsa attenzione del Governo per gli alluvionati sono stati tre dei principali argomenti su cui si è concentrato il dialogo tra il sindaco Enzo Larttuca e gli assessori della sua squadra e i giornalisti locali durante un incontro pubblico organizzato ieri sera alla Festa dell’Unità, che si è aperta al parco “Frutipapalina” di Sant’Egidio.

Ospedale

Sul futuro ospedale che sostituirà il Bufalini, il sindaco ha fatto il punto sui freni alla preparazione della gara d’appalto, ora che il progetto è ormai pronto: « Ci sono 2 miliardi di euro dell’Inail destinati a finanziare strutture sanitarie, che sono fermi - ha riferito il sindaco - L’8% di quella somma, pari a circa 160 milioni, spetta all’Emilia Romagna e la Regione ha indicato che saranno spesi tutti per il nuovo ospedale di Cesena. Tutto ciò era stato deciso già nel settembre 2022, quando il Governo stabilì a quali progetti destinare quelle risorse. Nello scorso mese di settembre le Regioni hanno però chiesto di rivedere la lista, a parità di importo. C’è già l’ok dell’Inail, il Governo deve solo riscrivere quattro pagine con una tabella, ma inspiegabilmente non si hanno più notizie del ministro Schillaci. Gli scriveremo per sollecitarlo a fare il prima possibile questa semplicissima operazione». Si è poi parlato dell’utilizzo dell’odierno complesso ospedaliero, una volta che sarà pronto quello nuovo: «Tra un terzo e due quinti dell’esistente resterà per servizi sanitari, tra cui il Cau e nella Piastra una nuova grande Casa della salute. Un altro terzo sarà da demolire. L’ultimo terzo potrà essere riconvertito per servizi per le persone, per esempio casa di riposo o ambulatori medici».

Polizia locale

L’assessore alla Sicurezza, Luca Ferrini, ha fatto il punto sul potenziamento della Polizia locale avvenuto negli ultimi anni e su quello che vorrebbe fare nei prossimi: «Con un concorso organizzato a Cesena abbiamo assunto 23 nuovi agenti, tutti sotto i 30 anni, grazie ai quali abbiamo potuto aumentare del 30% i pattugliamenti all’esterno e abbiamo potuto posticipare la fine dei servizi di controllo dalle ore 22 all’1 di notte. Il 17% dei dipendenti comunali appartiene al Corpo della nostra Polizia locale. Ora servirebbero altre 20-30 unità per istituire il quarto turno, quello di notte». Il sindaco ha precisato che sarebbe prezioso perché sgraverebbe le forze dell’ordine dal compito di rilevare gli incidenti, consentendo a polizia e carabinieri di concentrarsi sulla prevenzione e il contrasto del crimine.

Alluvione

Non poteva ovviamente mancare un riferimento all’alluvione e Lattuca è stato molto tagliente col Governo Meloni. «La verità è che le risorse stanziate per le persone colpite dall’alluvione non bastano. Avevamo chiesto 10 milioni di euro per vari interventi, ma proprio perché non ci sono i soldi 4 progetti per sistemare frane non sono stati inseriti tra quelli finanziati e dovremo aspettare che passi il prossimo treno. C’è poi il problema del mancato inserimento dei beni mobili tra quelli indennizzabili. Ma la cosa che più dispiace è che dopo i primi giorni l’alluvione non è stata considerata dal Governo una priorità nazionale, perché era più importante pensare a trovare una trasmissione per il comico Pino Insegno, in quanto è amico della Meloni». Infine, una bordata pesante: «L’abbraccio che è stato dato a un ergastolano questo Governo poteva darlo anche a un allivionato».