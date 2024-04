Cesena, nuovo cavalcavia in E 45: chiuso il tratto tra gli svincoli di Borello in entrambe le direzioni sabato 20 e domenica 21 aprile

Anas ha programmato le operazioni di varo dell’impalcato del cavalcavia numero 60 al km 212,900 della strada statale 3BIS “Tiberina” a Borello, nel Comune di Cesena. Per consentire gli interventi in sicurezza, e solo per il tempo strettamente necessario alle lavorazioni, è prevista la chiusura temporanea della E45 in entrambe le direzioni. Dalle 6 di sabato 20 alle 22 di domenica 21 aprile il traffico sarà interdetto tra gli svincoli di Borello Sud (km 221,800) e Borello Nord (km 214,350). Agli utenti saranno garantiti percorsi alternativi sulla SR142 con le indicazioni sul posto.

Gli interventi rientrano nel piano di riqualificazione dell’itinerario E45 ed hanno riguardato, tra gli altri, la demolizione dell’impalcato, il ripristino delle pile e delle spalle e la sostituzione degli appoggi. L’andamento dei lavori e le eventuali modifiche alla circolazione saranno comunicati agli utenti con anticipo.