Cesena, nuova vita al Foro: il calendario degli eventi

Unire realtà commerciale con una proposta aggregativa, ricreativa e artistica. Si accendono i riflettori su ‘StraForo – Contaminazioni artistiche’, nuovo progetto culturale nato per valorizzare la creatività giovanile e restituire al Foro il ruolo di spazio vivo, partecipato e dedicato alla produzione culturale contemporanea. Un percorso che intreccia arti, comunità e cittadinanza attiva, trasformando uno dei luoghi simbolo della città in un vero e proprio laboratorio urbano.

Il progetto, presentato questa mattina in conferenza stampa, si sviluppa su una programmazione iniziale di tre mesi, da febbraio ad aprile, e coinvolge una rete di realtà culturali del territorio – Chorus, Spazio Marte, Retro Pop Live, MulinArte e Sunset, vincitori dell’Avviso pubblico comunale per la realizzazione di attività rivolte alla popolazione giovanile – che mettono in campo competenze artistiche, organizzative e produttive per sostenere la creatività giovanile e rafforzare il ruolo del Foro come polo culturale di riferimento, non solo di fruizione ma anche di produzione.

Cinque gli eventi in calendario, tutti a partecipazione gratuita, pensati per creare connessioni tra giovani, professionisti della cultura e comunità locale, promuovendo senso di appartenenza, partecipazione e un uso innovativo dello spazio pubblico. Ad anticipare i festeggiamenti carnevalizi, che segneranno l’inaugurazione del progetto, sarà un laboratorio creativo aperto a giovani e adulti.

Sabato 14, infatti, dalle ore 15:00 alle ore 19:30 il designer Matteo Manenti curerà un workshop di costruzione di maschere tridimensionali utilizzando materiali riciclati e tecniche di modellazione manuale. I posti sono limitati e la partecipazione è su prenotazione (info@spaziomarte.com – 393 359 6823).

L’inaugurazione ufficiale andrà in scena domenica 15 febbraio dalle 15:00 alle 19:30 con Il Carnevale di StraForo, una grande festa aperta a tutta la cittadinanza, dedicata in particolare a bambini, famiglie e giovani. Il pomeriggio aprirà con un laboratorio creativo per i bambini dedicato alla realizzazione di maschere in 3D di cartone. In programma anche giochi di una volta a cura di Nonno Banter, sculture di palloncini, merenda per tutti i bambini e musica dal vivo con le più belle canzoni Disney e colonne sonore. Alle ore 17:00 spazio alla grande sfilata in maschera a premi, aperta a singoli e gruppi, e a seguire lo spettacolo musicale ‘Il Carnevale degli animali’, liberamente ispirato all’opera di Camille Saint-Saëns a cura di Chorus Institute Of Musical Arts.

Il calendario del progetto proseguirà sabato 14 marzo con Foro Live Visuals Experience, un’intera giornata dedicata alle arti visive e multimediali che unirà un workshop gratuito sul live visual design e un concerto aperto al pubblico con video live set e Vj set finale. Sarà poi la volta dell’evento StraForo Film Rush – 48 ore per un corto, da venerdì 10 a domenica 12 aprile; una maratona creativa rivolta a giovani filmmaker e creator chiamati a ideare e realizzare cortometraggi ambientati al Foro, con tutoraggio professionale e restituzione pubblica finale.

Domenica 29 marzo, il Foro ospiterà una grande maratona musicale con giovani musicisti provenienti da tutta la Romagna. A chiudere il percorso, sabato 18 aprile, un evento interamente dedicato all’arte giovanile espressa in molteplici forme. Un intero pomeriggio in cui i giovani saranno protagonisti con contest musicali e artistici, spazi espositivi e performance pensati per dare visibilità ai talenti emergenti del territorio.

Il progetto è cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, nell’ambito del progetto ANCI ‘Forurban Hub – L’energia nella città, il futuro ai giovani’ e dal Comune di Cesena. ‘StraForo’, anche grazie alla messa a disposizione degli spazi di Cia/Conad, inaugura così un percorso che mette al centro la creatività condivisa e la valorizzazione dello spazio pubblico come luogo di incontro e dialogo tra generazioni, con l’obiettivo di contribuire nel tempo alla costruzione dell’identità culturale del Foro come cuore creativo e contemporaneo della città. Per informazioni è possibile contattare Chorus (info@chorusioma.com – 389 8945390).