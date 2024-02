Cesena, nuova scuola “Anna Frank”: il Comune ottiene altri 2 milioni di contributi

A Cesena arrivano belle notizie sul fronte dell’edilizia scolastica e, nel dettaglio, dei lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado “Via Anna Frank”, il cui progetto è coperto da un finanziamento Pnrr di 12.579.600 euro assegnato a Cesena nell’ambito della Missione 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedicata alla “Rivoluzione verde e transizione ecologica” e della Componente 3 sull’efficienza energetica e sostituzione degli edifici. Ma non è tutto. Nell’ambito di questa stessa importante opera, gli uffici comunali preposti, rappresentati dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici Andrea Montanari e dal Project Manager PNRR Roberto Ceccarelli, sono riusciti a individuare e ad approfittare, fra le pieghe della normativa del Conto Termico, una linea di incentivi previsti nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici a energia quasi zero (nZEB) che hanno garantito al Comune di Cesena un ulteriore incentivo per un importo complessivo pari a 2.047.891,06 euro.

“Una opportunità raccolta”

“Il progetto riguardante la realizzazione della futura scuola secondaria di primo grado ‘Via Anna Frank’ a Sant’Egidio – commentano il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – rappresenta uno degli interventi più importanti economicamente avviati da questa Amministrazione comunale sul fronte dell’edilizia scolastica. Questa ulteriore opportunità raccolta dai nostri uffici attraverso un lavoro meticoloso e di massima professionalità, ci consentirà di completare il progetto esecutivo in ogni sua parte, senza ulteriori finanziamenti comunali, e di realizzare anche tutte quelle opere, connesse al progetto stesso, escluse dal finanziamento PNRR. Individuata questa opportunità, abbiamo fatto predisporre tutta la documentazione necessaria, insieme alla richiesta di incentivo, nell’ambito del progetto per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado, il quale prevede la demolizione degli edifici esistenti per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico energeticamente migliorato di almeno il 20 per cento rispetto ad un edificio ad energia quasi zero (nZEB)”.

Il progetto, curato dallo Studio Mynd Ingegneria Srl di Bologna selezionato nell’ambito del Concorso di progettazione promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, prevede la demolizione del plesso scolastico esistente e l’edificazione di una nuova struttura efficiente sotto il profilo energetico, sismico e distributivo, nella stessa area in via Anna Frank. La realizzazione del nuovo intervento dovrà garantire la continuità dell’attività didattica e il mantenimento della fruibilità dell’intero edificio scolastico esistente fino al completamento del nuovo edificio scolastico. La nuova struttura, progettata per ospitare 18 classi e 450 studenti, sarà edificata garantendo la massima fruibilità da parte della popolazione scolastica, studenti, genitori, insegnanti, compreso il personale e gli utenti esterni, il contenimento dei consumi energetici, l’integrazione dell’edificio nel contesto urbano, minimizzando l’uso del suolo e delle impermeabilizzazioni.