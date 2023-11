Cesena, nuova pinacoteca da 7 milioni: 13 dipinti del Comune sotto esame per essere restaurati

In attesa che prenda forma la nuova pinacoteca che ospiterà a Palazzo Oir quasi 150 opere d’arte, il Comune si attiva per tirare a lucido alcuni dei pezzi forti del suo patrimonio di dipinti, attualmente custoditi in un’ala del complesso San Biagio, in via Aldini; 13 di questi quadri, su un totale di circa 300 confluiti nella pinacoteca comunale a partire dal 1984, anno in cui fu istituita (anche se un primo nucleo fu messo assieme fin dal 1883), sono stati sottoposti a un primo esame per capire le loro condizioni. È solo l’inizio, perché c’è l’intenzione di sottoporre ad analisi e a restauri, dove necessario, tutti i 62 dipinti del Comune destinati a finire nel nuovo museo.

Ora inizia la fase due, quella per entrare nel nel vivo dell’operazione: ci sono da definire gli interventi di restauro che verranno eseguiti. Il tutto sempre sotto la regia della Soprintendenza.

L’incarico pre-restauro

A tal fine, è stata incaricata di stendere un progetto dettagliato di restauro una specialista, chiamata a definire cosa andrà fatto e come farlo per curare le opere afflitte dai segni lasciati dal tempo su opere che in qualche caso risalgono a cinque secoli fa. La cesenate Chiara Fabbri, con studio in via Vigo di Ruffio, per un compenso di 4mila euro, porterà a termine entro la fine di quest’anno sette attività: consultazione della documentazione esistente, osservazione visiva in loco, analisi dello stato di conservazione delle opere e del loro degrado, analisi di interventi pittorici precedenti tramite raggi ultravioletti, documentazione fotografica, mappatura dei degradi e redazione di un documento che per ciascuna opera dettagli gli interventi necessari e le modalità d’esecuzione e contenga una stima approssimata dei costi.

I dipinti della nuova pinacoteca

Il contenuto più pregiato del futuro museo sarà costituito dagli 82 capolavori della collezione dei dipinti antichi. Un tesoro che è stato creato nel corso degli anni dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Cesena, grazie a passione, impegno e competenze di figure come Davide Trevisani ed Angelo Mazza, e poi è passato in parte nelle mani di Crédit Agricole Italia. Ma anche il corpus di dipinti di proprietà del Comune ha un valore non trascurabile. I primi 13 che stanno per finire sotto i ferri sono realizzati con la tecnica dell’olio su tela e, al di là del livello della qualità artistica, molti sono significativi perché contengono raffigurazioni di personaggi e momenti importanti nella storia della città, com’è il caso del famoso ingresso di papa Pio VII a Cesena.

Nella nuova pinacoteca di fronte a piazza della Libertà, che nascerà grazie a un investimento di quasi 7 milioni, finanziati in gran parte dal Ministero, saranno valorizzati al meglio.

Le 13 opere ai raggi x

I dipinti finiti al momento sotto la lente degli esperti sono di Giovan Battista Bertucci (Deposizione di Cristo, XVI secolo), di un non meglio identificato artista di ambito veneto (Cristo Redentore, XVI secolo), di Francesco Longhi (Ritratto di Nicolò Masini, XVI secolo), di Bartolomeo Passerotti (Ritratto di giovane musico, XVII secolo), di un imprecisato artista romagnolo (Ritratto di cavaliere di casa Roverella, XVII secolo), di Bartolomeo Gennari (Madonna con Bambino e San Felice da Cantalice, XVII secolo), di un pittore forlivese (Genietto della Vita e Genietto della Morte, prima metà del XVII secolo), di Giovanni Battista Piazzetta (Sacrificio di Efigenia, anno 1750), di Giuseppe Milani (Ritratto di cavalier Giuseppe di Massa, XVIII secolo), di Agostino Plachesi (Ritratto di cardinale Carlo Bandi, XVIII secolo), di Enea Peroni (L’entrata di Pio VII a Cesena, XIX secolo) e di Pio Antonio (Rizio alla corte di Maria Stuarda, XIX secolo).