Cesena, nuova illuminazione a led per il campo da baseball

Il campo da baseball di via Arzignano, a Villachiaviche, gestito da Elephas Cesena e composto da un’area gioco, spogliatoi e da un’area esterna, che nel mese di gennaio sarà interessato da un intervento di riqualificazione e di risparmio energetico. Per una corretta attività sportiva, che si sviluppa principalmente nelle ore serali del periodo estivo, nel complesso sportivo che ospita l’unico campo da baseball della città, è stato necessario realizzare nel 2009 un impianto di illuminazione composto da 2 torri faro con ciascuna 12 proiettori da 2.000 watt, rispondendo a un bisogno condiviso dalla Società sportiva concessionaria, legato allo svolgimento delle gare sportive.

Oggi, dopo aver censito l’attuale impianto di illuminazione e al fine di ottenere una corretta valutazione energetica, è risultato che alcuni punti luce richiedono ulteriore manutenzione. Per questa ragione, all’inizio del prossimo anno, così come progettato dall’Edilizia sportiva comunale, si procederà con la sostituzione dei 24 fari alogeni suddivisi su 2 torri faro, con nuovi 36 fari a LED, passando in questo modo da un consumo di 48.000 watt a 43.200 watt. Nell’ambito dello stesso intervento, verrà demolito inoltre il gruppo elettrogeno dotato di motore a scoppio, che attualmente fornisce corrente ai fari i quali saranno allacciati con un nuovo quadro elettrico direttamente alla rete pubblica. Il progetto, che corrisponde ad un importo totale di 170 mila euro, è previsto nel Piano degli Investimenti 2022-2024.