Cesena, “Notte dei Musei 2024”: un successo da oltre mille visitatori

Grande affluenza di visitatori per la Notte dei Musei 2024 con numeri in aumento rispetto alle edizioni passate. La manifestazione - riferisce il Comune in una nota - andata in scena sabato 18 maggio, ha visto una partecipazione di 1060 visitatori, a fronte delle 1006 presenze del 2023.

Dalle 16 alla mezzanotte di sabato 18 maggio, si sono aperte le porte della Casa Museo di Renato Serra, in viale Carducci, della Pinacoteca comunale, della Biblioteca Malatestiana, dove particolare interesse ha sortito la mostra “I libri del Papa”, dedicata alla figura del pontefice Pio VII Chiaramonti, del Museo Archeologico, la cui offerta è stata arricchita dalle attività a cura di Arkeogustuse e dell’Associazione Terre Centuriate, delle gallerie d’arte del Ridotto e della Pescheria, nei cui spazi sono allestite le mostre “L’amore ai tempi del colera. Riletture” di Ugo Bertotti e “Illegibili. Libri di artista” a cura di Jessica Ferro con le opere degli studenti dell’Accademia di Belle Arti, del Museo dell’Ecologia e di Villa Silvia Carducci, sulle colline di Lizzano.