Cesena: non vede l’incrocio e “salta” con l’auto nei campi - VIDEO

Gli agli amanti dei telefilm americani anni ‘80 intuiranno “la scena” senza problemi. Perché nel tardo pomeriggio Ponte Pietra si è improvvisamente trasformata in un set di Hazzard. Al posto della Dodge arancione (il Generale Lee) c’era un’Alfa Romeo. E in abitacolo anziché i cugini Duke (Bo e Luke) c’era una signora cesenate. Percorreva la via Madonna e giunta all’intersezione con via Assano, all’altezza della centrale elettrica, non si è accorta che la strada era finita. Ha tagliato l’Assano senza rallentare e con un salto (calcolato alla polizia locale intervenuta per i rilievi di legge) di circa 18 metri, è finita nei campi. Poi le sono esplosi gli airbag ed ha così perso definitivamente il controllo dl veicolo. Fermandosi oltre 100 metri più avanti nei campi. Dopo aver saltato altro due fossati posti all’interno dell’area coltivata. Confusa e spaventata, ma tutto sommato senza lesioni serie, è stata soccorsa dal 118 e portata al Bufalini per medicare le contusioni. Mentre la sua vettura veniva recuperata dal carro attrezzi.