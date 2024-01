Cesena, nasce il canale WhatsApp comunale per condividere gli aggiornamenti sul cantiere dell’ex Roverella

Vale un po’ per tutti i cantieri, ma per quelli in centro storico un po’ di più: quando cominciano i lavori inevitabilmente si crea disagio. L’impegno dell’amministrazione è a cercare di contenerlo, ma difficile pretendere di cancellarlo del tutto e in quest’ottica lavorare sull’informazione, cercare di condividere di mano in mano il modo in cui il cantiere evolve può essere utile.

Nasce con questo spirito il canale WhatApp del Comune dedicato ai lavori nel complesso dell’ex Roverella, rivolto in particolare a residenti e commercianti. Nato qualche giorno fa ancora conta pochi iscritti e non è ancora entrato in funzione, ma rappresenta un nuovo esperimento di trasparenza sfruttando uno strumento di uso quotidiano per la stragrande maggioranza delle persone come è Whatsapp, l’applicazione di messaggistica del gruppo Meta.

Quello che trasformerà il complesso ex Roverella in centro a Cesena è l’ambizioso progetto “Abitare sociale Cesena - Riuso e rigenerazione del complesso monumentale Roverella” che rientra nell’ambito del PinQua, il Programma nazionale della qualità dell’abitare, con cui il Comune di Cesena ha ottenuto un finanziamento di quasi 12 milioni di euro dal Pnrr. L’intervento si concluderà nella primavera del 2026.