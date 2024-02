Cesena, mugugni per accesso vietato e posteggi tolti nelle tre piazze per auto ncc e taxi

Mugugni per il centro storico “blindato” anche per taxi e auto ncc, cioè che svolgono servizio di noleggio con conducente. In alcuni casi il sistema di circolazione messo a punto dal Comune, e rivisto radicalmente al termine di interventi come quello realizzato nelle tre piazze oppure con la decisione presa alcuni mesi fa di non fare più transitare quelle categorie di veicoli dalla Barriera in corso Sozzi, obbliga ad allungare molto il giro da fare per giungere a destinazione.

Ma qualche volta impedisce del tutto di raggiungere punti che sono invece strategici per chi può avere bisogno di farsi trasportare. Il caso più eclatante è la Malatestiana. Nei giorni scorsi una persona che ha chiamato una vettura ncc si è sentita rispondere dal conducente che non gli era permesso prelevarla vicino all’uscita della biblioteca. Il cliente ha dovuto quindi attraversare piazza Fabbri e poi piazza Almerici e farsi venire a prendere all’angolo con corso Mazzini. Non è molto distante ma è stato un fastidio, visto che trasportava alcuni pesanti libri, e per giunta era anche molto freddo e pioveva.

C’è tra l’altro chi ha fatto notare che in città d’arte ben più importanti di Cesena, come Firenze, taxi e auto a noleggio con conducente possono tranquillamente entrare in aree di gran pregio, come piazza della Signoria, e addirittura arrivare dentro cortili di edifici di valore storico. Soprattutto in caso di maltempo o nelle ore serali e notturne, chi a Cesena si serve di queste forme di trasporto vorrebbe non essere costretto a muoversi a piedi per trovare un punto raggiungibile per essere caricato. Perciò viene auspicato che sui segnali che vietano di entrare in certe zone si indichi “esclusi taxi e ncc”.

Tra l’altro, circola anche un’altra lamentela. Riguarda specificamente i taxi. Prima della riqualificazione e pedonalizzazione di piazza Almerici, avevano in questa area posteggi a loro dedicati, dove stazionavano. Ora non più, e non ne è stato previsto nessun altro sostituivo. Un caso più unico che raro nei centri delle città. La richiesta è che vengano ricollocati nel punto in cui si trovavano gli stalli dedicati ai tassisti, che li rendono meglio identificabili e risolvono il dubbio su dove debbano sostare quando sono in attesa della clientela.