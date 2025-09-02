Cesena, morto nel fossato a pochi metri da casa: chi era la vittima

È annegato a faccia in giù in una decina di centimetri d’acqua. Dopo essere volato violentemente fuori strada dalla sella della sua Vespa.

È morto così Alessandro Sirri, 48 anni compiuti ad aprile, mentre era ad un paio di centinaia di metri dalla sua abitazione dove ad attenderlo c’era l’anziana madre, che normalmente accudiva. Un incidente che non ha coinvolto nessun altro veicolo e che potrebbe essere stato causato da un malore, oppure da un attimo di distrazione o da ulteriori fattori che lo abbiano fatto autonomamente uscire di strada. Di fatto la Polizia locale intervenuta per i rilievi di legge ha già chiuso la ricostruzione dell’accaduto per la magistratura, che ha liberato la salma dai vincoli d’indagine. Avvalorando quanto si era intuito fin da subito. Non ci sono terzi coinvolti nella fuori uscita di strada.

Sirri, che gli amici conoscevano col soprannome di “Panocia”, stava tornando a casa attorno alle 19 di domenica quando la sua Vespa 50 è volata nel fossato di via Dei Canarelli, strada che dalla via Cesenatico si addentra nelle campagne in direzione Secante. Il 48enne, qualche lavoro saltuario da rider, viveva poco più avanti rispetto al punto del sinistro. Ad un quarto d’ora circa dalla morte presunta, alle 19:20, ad accorgersi dell’incidente stato un passante che ha avvisato il 118 e provato a salvare il 48enne. Sirri era a testa in giù, faccia in acqua, senza casco. Non si sa se perché non lo stesse indossando o se perché gli sia saltato via all’uscita di strada. Di fatto quando chi lo ha visto ha chiamato i soccorsi era già morto.

«È morto in un fossato che andrebbe tombinato e chiuso - spiegano i residenti della zona - La strada è piccola e supporta traffico non solo locale».

Il 48enne, tifosissimo del Cesena, lascia la madre, un fratello e una sorella, che ancora non hanno potuto ufficializzare la data delle esequie. Funerali che potrebbero comunque tenersi già nella gironata di domani.