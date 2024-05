Cesena, morto 50enne che gestiva ristorante a New York

Morto il 50enne Christian Ciarapica, cesenate che gestiva un ristorante a New York. La notizia è rimbalzata in città anche per le condoglianze messe sul sito ufficiale del Cesena Fc: «Il Cesena Fc si stringe intorno alla famiglia Ciarapica per la scomparsa di Christian, grande tifoso bianconero che con passione e tenacia ha saputo esportare i nostri colori all’estero aprendo un angolo di paradiso romagnolo nel cuore di Brooklyn con il suo ristorante “Il Passatore”. In questo momento di profonda tristezza il club, nelle figure dei presidenti John Aiello ed Antony Scotto, desidera porgere le più sentite condoglianze ai suoi cari».

Il ristorante newyorkese testimoniava infatti le origini e la fede calcistica di Christian Ciarapica. Le immagini del locale mostrano diversa memorabilia bianconera, dalle sciarpe alle tazze, e per il suo cinquantesimo compleanno nel dicembre scorso i vertici statunitensi del Cesena gli avevano portato una maglia originale del club con il numero degli anni compiuti e gli autografi di calciatori e staff. Un regalo fatto a un amico, vista l’amicizia tra i proprietari del Cesena Fc e il ristoratore cesenate che aveva fatto fortuna a Brooklyn, con un ristorante dalle ottime recensioni.

Christian Ciarapica era originario di Cesena e aveva frequentato l’istituto tecnico commerciale Renato Serra. In seguito aveva lavorato nel mondo della ristorazione a Cesenatico facendo il pizzaiolo al vecchio Golden con suo zio Roger e in seguito aveva aperto una pizzeria al taglio nel quartiere Madonnina. Da circa vent’anni si era trasferito negli Stati Uniti, dove si era fatto una famiglia e dove aveva aperto il ristorante Testo e poi il Passatore. Con l’amore immutato per i colori bianconeri, che seguiva sempre.