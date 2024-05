Cesena, morta Giannina Semprini, anima del Don Milani

A 15 anni di distanza dalla morte di Oddo Biasini, storico esponente del Pri, ex parlamentare nonché ministro per un biennio, la città deve dire addio anche a sua moglie Giannina Semprini. Lungi dall’essere semplicemente la vedova dell’onorevole ha lasciato un segno importante in ambito sociale, fondando assieme a don Fiorenzo Castorri il Centro Don Milani. Oggi è una cooperativa sociale che si occupa di psicoterapia, prevenzione, formazione, diagnosi e riabilitazione a favore delle persone in difficoltà. Lo spirito con cui nacque quel servizio era quello di offrire sostegno psicoterapeutico, inizialmente gratuitamente, a chi non avrebbe potuto permetterselo.

Il funerale di Giannina Semprini sarà celebrato mercoledì 8 maggio, alle 10, nella chiesa dell’Osservanza. A stringersi attorno al feretro saranno prima di tutto i figli Augusto e Gilda (un terzo, Maurizio, morì l’anno prima del padre) e otto nipoti.