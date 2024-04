Cesena, minibus: percorso deviato fuori dal centro, gli anziani protestano

L’avvio dei lavori su Palazzo Roverella, con cantiere in via Milani, ha lasciato tristemente organi di una fermata nel cuore del centro una ventina di anziani di Ponte Abbadesse, passeggeri abituali della linea 5. Da una dozzina di giorni i mezzi di “Start Romagna” che fanno quella corsa non arrivato più i in piazza Aguselli, perché il precedente percorso è stato spostato attorno alle mura. A farsi portavoce dei malumori è uno di quei pensionati del quartiere Cesuola, che segnala che «così si è snaturata la funzione del minibus, che era quella di collegare Ponte Abbadesse al centro, passandoci in mezzo».

Invece adesso, e per un lungo periodo (fino alla fine del 2025), in entrambe le direzioni, in entrambe le direzioni, il percorso è stato variato, facendo transitare il bus lungo via Cavallotti e via Padre Vicinio da Sarsina. Viene insomma tenuto fuori dalla cinta muraria, con sospensione della fermata di piazza Aguselli, oltre a quella dell’Osservanza. La modifica è stata necessaria a seguito dei cambiamenti dei sensi unici di alcune strade nella zona del cantiere di Palazzo Roverella. Ciò ha comportato, dal 9 aprile scorso, alcune modifiche ai tragitti delle linee 4 e la 5, sopprimendo quelle due fermate temporaneamente, ma comunque per quasi 21 lunghi mesi.

Da “Start Romagna fanno comunque sapere che «ci sono orari, considerate le condizioni della viabilità, nei quali è consentito il transito dei minibus in alcune vie centrali, mentre nei restanti orari è stato appunto modificato il percorso».

Gli anziani di Ponte Abbadesse lamentano che così il servizio di trasporto è diventato meno appetibile per diversi passeggeri.