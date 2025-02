Cesena, microchip gratis per cani e gatti: tutto quello che c’è da sapere

Da lunedì 10 marzo il Comune di Cesena dà avvio alla campagna di sensibilizzazione alla microchippatura e sterilizzazione del proprio cane e gatto, attraverso la consegna gratuita di 200 microchip. L’iniziativa si svolge in collaborazione con i medici veterinari aderenti che provvederanno all’inserimento del microchip fornendo consigli e supporto in relazione alla richiesta di sterilizzazione.

Hanno aderito all’iniziativa: Ambulatorio veterinario ‘Belardinelli Daniele’ (via G. Matteotti, 285), l’ambulatorio ‘Di Taranto-Fabbri’ (via Cervese, 997), il dottore Zanon Alessandro (via Ravennate, 308), la clinica veterinaria S. Benedetto (via Gorizia, 210/212, Forlì) e l’ambulatorio veterinario ‘Vasumi-Giovannetti’ (via A.Mellini 73, Forlì). L’elenco con tutti i dettagli relativi ai contatti è reperibile sul sito del Comune (https://www.comune.cesena.fc.it/novita/chippiamo-e-sterilizziamo-i-nostri-cani-e-gatti/).