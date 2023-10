Cesena metanodotto Snam: martedì 7 novembre nuovo incontro del comitato “No Tubo”

Metanodotto Snam da costruire che passerà nell’area di Cesena. Tornerà a riunirsi martedì 7 novembre sera il Comitato “No tubo Romagna” che apre la serata a chiunque sia interessato alla tematica. L’appuntamento è per il 7 novembre dalle 20:30. L’incontro è stato fissato presso la parrocchia di Diegaro all’interno del teatrino. Il comitato si è riunito per la prima volta nel cesenate la scorsa metà di settembre.

In generale raggruppa i cittadini del comprensorio di Cesena e di Forlì che si oppongono alla costruzione del gigantesco metanodotto Snam che viaggerà da Sestino a Minerbio.

La contrarietà del comitato riguarda il progetto in sé: quella che da Sman viene definita come una struttura strategica che per le questioni energetiche del Paese, per i residenti dei terreni sotto i quali passerà il metanodotto non lo è affatto.

Criticati sono finora stati anche i metodi per approcciarsi ai territori, alle istituzioni ed ai cittadini. Con lamentele sulla mancanza di processi partecipativi a cui ha fatto seguito anche una interpellanza tematica in consiglio comunale. Anche perché il progetto ha impiegato anni a prendere corpo e le ultime “tracce” del percorso del metanodotto lasciate in Comune a Cesena dagli enti di progettazione risalgono ormai ad oltre 10 anni fa.

Proteste sulla collocazione di una condotta da 75 bar in zona sismica, si sono poi reiterate anche nel corso degli ultimi eventi sismici avvenuti attorno al territorio romagnolo.

Anche nella prossima riunione facilmente il Comitato chiederà a Snam, di «ritirare il progetto». Così come fatto in precedenza.

Intanto è stato confermato in queste ore lo svolgimento di una “festa di protesta” contro il metanodotto, organizzata nella frazione di Provezza, all’estrema periferia dei confini comunali di Cesena.

Si terrà i via del Grillo 19 dove c’è un “piccolo angolo di Paradiso” che minacciato dalla posa delle tubature. L’appello qui arriva dalla giovane Marta Garaffoni che col marito Federico Raspadori in quel terreno ha investito i risparmi di una vita arrivando ad accogliere ben 60 animali.

“Aiutateci a resistere”, è il messaggio che stanno provando a diffondere. Sabato 4 novembre contro il progetto del metanodotto l’appuntamento è dalle 15 alle 17 nella loro casa-rifugio per animali.

«Abbiamo bisogno del supporto di tanti: la nostra richiesta a Snam è di prendere in considerazione almeno di deviare il metanodotto di poche decine di metri. Vorremmo che questa manifestazione diventi una festa, vorremmo vedere tanti bambini e gli chiederemo di piantare un alberello. Da un anno e mezzo abbiamo comprato questa casa con due ettari di terreno investendo i nostri risparmi. Qui abbiamo piantato circa 600 alberi. Un terreno su cui abbiamo una sessantina di animali. Ma Snam ci ha detto che il nostro amato terreno ci verrà espropriato per anni e nel mentre, tutto quello che c’è sopra, verrà distrutto per farci passare il metanodotto. Abbiamo provato ad aprire un confronto con l’azienda ma per ora si è risolto in un nulla di fatto».