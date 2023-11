Cesena, metanodotto: pronta a sciopero della fame per chiedere di deviarlo dal rifugio per animali e dal bosco

Uno sciopero della fame nel disperato tentativo di non fare passare il metanodotto sul terreno a Provezza dove vive con suo marito e dove sta creando un bosco-rifugio per animali. È il gesto estremo che Marta Garaffoni annuncia di essere decisa a fare a partire dall’8 dicembre, come ultima carta da giocare per convincere Snam a deviare di poche decine di metri il tracciato delle condutture del gas previsto nell’attuale progetto della linea Sestino-Minerbio. In alternativa, chiede di avere la possibilità di ricostruire quel sogno in un’altra area con caratteristiche simili, incluso quanto è stato realizzato con passione ma anche con tanta fatica e investendo i risparmi di una vita. Se Snam non è disposta a spostare il metanodotto, si aspetta in pratica una sorta di “riparazione” gratuita. Marta Garaffoni e suo marito Federico Raspadori la considerano giusta, in quanto, anche una volta terminati i lavori, il loro futuro sarebbe irrimediabilmente compromesso da un ostacolo: il vincolo di servitù su una fascia di 20 metri di distanza per ciascun lato dalla pipeline. I due vedono quella limitazione della loro proprietà, e la possibilità per Snam di tornare a eseguire in futuro altri interventi, come una spada di Damocle che penderebbe per sempre su quanto hanno immaginato: dare vita a un’area piena di alberi e di animali (già adesso dei primi ne sono stati piantati 600 e dei secondi ce ne sono oltre 50), aperta a chi desidera immergersi in quello spicchio di natura.

Per salvare tutto questo è stato chiesto anche l’aiuto del sindaco, con cui c’è stato un incontro. Enzo Lattuca si è detto disponibile a invitare Snam a fare l’auspicata modifica del tracciato. Ha però aggiunto che non ha altri margini di manovra, a parte questo tentativo di intermediazione.

Per Marta Garaffoni è troppo poco e perciò è decisa a fare capire con uno sciopero della fame il valore che per lei ha la posta in gioco. «Non posso aspettarmi che gli altri comprendano l’amore che abbiamo per il nostro pezzo di terra, per i nostri animali e per ogni singolo albero - afferma - Questo progetto è per noi come un figlio per cui si sacrifica tutto. Non possiamo accettare inermi che ci venga portato via. Perciò, se entro l’8 dicembre non ci saranno ripensamenti di Snam, inizierò uno sciopero della fame». La donna rivela che per lei è una scelta particolarmente dura, perché in passato ha «sofferto di anoressia». Ma non vede altro modo per denunciare quella che sente come «una insopportabile ingiustizia», davanti a cui «tutte le richieste di aiuto stanno cadendo nel vuoto».

Snam si era impegnata a contenere in 3 mesi la durata dei lavori e a intervenire su un’area di 90 metri per 18 invece che i 90 per 28 in programma, oltre a fare i ripristini finali. Ma per Garaffoni e Raspadori non è quello il punto: da una parte, sono turbati dallo sradicamento di alberi che hanno piantato con non pochi sforzi e dal rebus sulla sistemazione dei loro amati animali durante i lavori; dall’altra parte, il fatto di non avere più la piena proprietà dell’area nella sua interezza e libera da vincoli li frenerebbe dallo sviluppare quello che hanno in testa.