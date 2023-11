Cesena, metanodotto: il comitato valuta il ricorso al Tar

Ieri sera presso la sala teatro della parrocchia di Diegaro si è tenuta la seconda riunione del comitato “”No Tubo Romagna”. Il comitato è deciso a dare battaglia fino in fondo in sede legale ricorrendo al Tar e in tal senso si sta organizzando una task force di legali per fare valere fino in fondo le proprie ragioni. L’incontro dal tema “I cittadini hanno diritto di sapere” era aperto a tutti. Il primo intervento del relatore Paolo Cavallucci di “Cesena Siamo Noi”, ha analizzato tutto il percorso del mega metanodotto dalla sua partenza in Azerbaijan fino alle coste italiane ed il tracciato italiano lungo la dorsale appenninica fino a Minerbio nel bolognese. “Quest’opera è devastante e inutile - sottolinea Cesena siamo noi - e questo progetto del gasdotto non renderà più leggere le bollette energetiche degli italiani. Non ci sono benefici dalla ricerca di metano e da nuovi fornitori. La ricerca deve puntare sulle energie rinnovabili e pulite, continuare con il fossile non farà altro che peggiorare il nostro clima”.