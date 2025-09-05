Cesena, mensa scuola Carducci, il sindaco: “I lavori ripartiranno a breve”

I lavori per la realizzazione della nuova mensa del polo scolastico ‘Carducci’ ripartiranno a breve. La ripresa delle opere è stata possibile grazie all’aggiudicazione dell’appalto, effettuata dalla Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni Valle del Savio tramite gara pubblica, alla ditta Bartolomei srl di Sarsina, per un importo complessivo di 566.166,78 euro.

“A seguito della risoluzione del contratto con la ditta inizialmente incaricata, a causa di gravi inadempimenti – commenta il sindaco Enzo Lattuca – con questa nuova assegnazione si sblocca il cantiere della nuova mensa. Ciò significa che, già a partire dalla prossima settimana, i lavori verranno consegnati per essere poi ultimati entro il 31 dicembre prossimo. Si tratta di un’ottima notizia, resa possibile grazie alla rapidità e all’efficienza del Settore Lavori Pubblici, della Direzione Lavori esterna (Studio La PrimaStanza) e della Stazione Unica Appaltante, che, dopo aver effettuato le necessarie verifiche sull’aggiudicazione, hanno garantito la ripresa dei lavori. Ricordo che il progetto è coperto da 840 mila euro provenienti dal PNRR, assegnati al Comune di Cesena, oltre che da risorse comunali”. “Confidiamo ora – prosegue il Sindaco – in un rapido recupero dei tempi da parte della nuova ditta esecutrice e in una pronta consegna dell’opera che rappresenterà un importante, nuovo, servizio per la comunità scolastica della ‘Carducci’”.