Cesena, media Viale della Resistenza: la scuola per Pasqua si prepara a riaprire agli studenti

Nel corso delle vacanze pasquali saranno avviate le attività di trasloco degli arredi da palazzo Mazzini Marinelli, in centro storico, alla scuola secondaria di primo grado ‘Viale della Resistenza’, a Torre del Moro, interessata da un importante intervento di riqualificazione in fase di conclusione proprio in questi giorni. In questo modo, una volta terminate le operazioni previste, al rientro dalle vacanze studenti, insegnanti e operatori torneranno ad abitare gli spazi del ‘nuovo’ edificio di via San Colombano. “Mantenendo l’impegno assunto – commenta il sindaco Enzo Lattuca – abbiamo riqualificato una scuola ogni anno restituendo a studenti, insegnanti, e alle famiglie, spazi più accoglienti, confortevoli e rispondenti a tutti i bisogni, didattici e non. L’intervento di riqualificazione integrale e il relativo ampliamento che hanno interessato la scuola ‘Viale della Resistenza’ si collocano in questo stesso contesto migliorativo e siamo felici oggi di poter annunciare l’effettivo rientro della popolazione scolastica in questi spazi. Sono stati mesi di lavoro – prosegue il sindaco – ma anche di piena condivisione con la dirigenza scolastica e i rappresentanti dei genitori con cui abbiamo concordato ogni aspetto, il cronoprogramma e le diverse fasi dell’intervento. Con tutti loro inoltre abbiamo definito la provvisoria, oltre che necessaria, soluzione data dalla disponibilità di palazzo Mazzini Marinelli mettendo a punto il trasporto scolastico gratuito e la realizzazione di tutte le attività didattiche, comprese le azioni inerenti alla ciclofficina. Tutto questo è stato possibile anche grazie all’impegno costante dell’Assessore Christian Castorri e dell’intero settore comunale dei Lavori Pubblici, ai quali va il mio sincero ringraziamento per l’ottima riuscita dell’intero progetto. Oggi, rispettando i tempi scolastici e con l’intento di non interferire con il normale svolgimento delle lezioni, abbiamo individuato la settimana delle vacanze pasquali per avviare e completare le operazioni di trasloco che, di fatto, rappresenteranno la consegna delle chiavi dell’edificio agli oltre 400 studenti”.

“Ringraziamo l’Amministrazione comunale, i tecnici del comune e l’impresa appaltatrice dei lavori – commenta il dirigente scolastico Donato Tinelli – per averci coinvolto sin da prima che il cantiere fosse avviato. Abbiamo seguito i lavori da vicino e siamo stati interpellati ogni qual volta dovesse essere intrapresa una decisione relativa agli spazi, ai colori e ai dettagli più piccoli. Abbiamo cercato di mantenere una linea aperta coi genitori attraverso il presidente del consiglio di istituto, spesso presente sul cantiere insieme a noi, ed ora che siamo quasi pronti a tornare in quell’edificio, vorremmo anticipare che la scuola che troveranno i gli studenti e il nostro personale è ben diversa da quella che hanno lasciato a giugno 2023. I lavori di messa in sicurezza e di riqualificazione energetica, infatti, ci avrebbero restituito lo stesso edificio, sicuramente differente sotto questo profilo, ma apparentemente uguale. Invece, è stata realizzata un’opera di rinnovamento e cambiamento che vorremmo proseguire coinvolgendo tutta l’utenza con un progetto dal titolo ambizioso ‘La scuola siamo noi’. Prossimamente in ‘Viale della Resistenza’ vedrà la luce anche un murale esterno a conclusione del progetto, avviato nel 2022, battezzato non a caso ‘Come si cambia’”.