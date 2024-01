Cesena, maxi statua in bronzo da centomila euro per la pista di atletica

La pista di atletica leggera in zona ippodromo verrà impreziosita da un’opera d’arte. Si tratta di una scultura che promette di essere di qualità importante. A dirlo è il costo previsto, che supera i 100mila euro, e la fama della fonderia che la realizzerà. È Guastini, storica società specializzata in questo settore, che ha sede a Gambellara, nel Vicentino. Sue creazioni sono sparse in giro per il mondo, anche in città d’arte importanti. Ha forgiato, per esempio, un grandioso cavallo destinato all’Indonesia, il Cristoforo Colombo di San Francisco, la Fenice di Atlanta, la cancellata della Mediobanca di Milano, la ringhiera del Palazzo dell’Agricoltura a Roma, il monumento del partigiano a Sanremo, quello al paracadutista a Viterbo e quello alla pace e all’amore a Firenze.

Adesso anche il polo sportivo in fase di rinascita, che peraltro è già stato sottoposto ad alcuni lavori urgenti dopo essere stato pesantemente colpito dall’alluvione, ospiterà un’opera che uscirà dalle fucine di quell’azienda. Sarà a tema col contesto in cui sarà posizionata, come si intuisce perfettamente dal titolo: “Lo scatto”. In bronzo, sarà alta circa 2 metri e mezzo, per un peso attorno a 300 chilogrammi e rappresenterà un atleta in fase di accelerazione nella corsa. Il Comune di Cesena l’ha commissionata nei giorni scorsi alla Fonderia artistica Guastini. Il compenso pattuito ammonta precisamente a 103.944 euro. La cifra, che include la pietra di fissaggio, sarà interamente coperta con fondi statali. Il tutto nel quadro delle risorse del progetto “Cesena Sport City” dedicate alla riqualificazione del polo sportivo dell’atletica, del costo complessivo di più di 3,7 milioni di euro.