Cesena. Matteo Sintucci co-protagonista di “Anima gemella”, serie tv in prima serata su canale 5

Confesercenti Ravenna-Cesena si complimenta con orgoglio per i risultati raggiunti dal proprio socio Matteo Sintucci. “Un ragazzo cesenate che mette le basi alla sua carriera da attore prima di teatro e poi televisivo alla Bottega del Teatro di Franco Mescolini di Cesena per poi completare il suo percorso di formazione presso l’accademia del Teatro Stabile di Genova”. Matteo si è reso protagonista di grandi interpretazioni sul palco che lo hanno portato sotto le luci della ribalta televisiva. Qualche apparizione in spot pubblicitari (Golia; Nutella Biscuits; eBay), un programma per ragazzi su Rai Gulp, delle apparizioni sulle famose serie Tv Don Matteo, Un passo dal cielo e Petra, fino ad arrivare al ruolo da co-protagonista di “Anima gemella” serie tv andata in onda mercoledì sera in prima serata su canale 5. “Un giovane artista cesenate che grazie a grandi capacita e al supposto della nostra associazione è in rampa di lancio per un’importante carriera”.