Cesena, marcia della pace col pensiero alla Terra santa e all’intelligenza artificiale e con un colpo di scena in duomo

Oltre 300 persone hanno appena preso parte alla Marcia per la pace organizzata dalla Diocesi di Cesena Sarsina, nel contesto della Giornata mondiale della pace, che quest’anno aveva come tema guida l’intelligenza artificiale, con le sue opportunità ma anche i suoi pericoli, evidenziati n un messaggio di papa Francesco. Le riflessioni fatte in proposito dal pontefice, irradiate dagli altoparlanti installati su varie auto disposte lungo il percorso dal piazzale della chiesa di San Domenico fino alla cattedrale, hanno accompagnato il corteo. Poi, entrati in duomo, a portare la propria testimonianza è stato don Vincent Nagle, prete californiano, ebreo di nascita, che conosce bene la realtà della Terra santa, essendo stato parroco a Nablus e avendo poi assistito a scene terribili, come una a Betlemme, quando i soldati israeliani, sparando contro ragazzini che lanciavano sassi, uccisero davanti i suoi occhi una donna incinta. Ha perciò concentrato il suo discorso su quanto sta accadendo laggiù. Ha sottolineato che la pace è il valore primario del cristianesimo, tanto che Gesù, una volta risorto, disse come prima cosa «pace a voi» e lo fece per due volte. Ha poi insistito sul fatto che la pace non è però un’assenza, cioè quella che si pensa di ottenere eliminando chi si considera nemico, come tanti sionisti e tanti palestinesi - ha evidenziato - vorrebbero fare reciprocamente. È invece una presenza, la presenza di Cristo che ci deve fare capire - ha proseguito don Vincent - che l’odio nasce sempre dalla paura e che per far sì che l’unica pace possibile sia quella del cimitero va costituita questa forza che alberga nel cuore umano con l’altra forza esistente e contrapposta: la fiducia. La parola è poi passata al vescovo Douglas Regattieri, che ha messo in guardia dai pericoli che le nuove tecnologie portano con sé, se non sono guidate da valori etici, se mirano a fare diventare i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri e se la scuola, dalle materne all’università, non insegna a ragionare su questi rischi ma si interessa solo di trasmettere nozioni su come usare l’intelligenza artificiale, senza curarsi degli aspetti etici, sociali, economici e ambientali di questo potentissimo strumento che sta per stravolgere il mondo.

L’incontro di oggi pomeriggio all’interno della cattedrale sarà ricordato anche per le interruzioni fatte in tre diversi momenti da un uomo in stato di evidente disagio psichico. Prima che don Vincent e il vescovo Douglas prendessero il microfono vicino all’altare, è riuscito a salire in modo fulmineo e a impossessarsene, dicendo «ve la insegno io la pace, senza tante chiacchiere». Poi, mentre il vescovo stava parlando, gli è passato davanti gridando «aspetta un attimo, per me mancano i pastori santi». Infine, ha urlato per una ventina di secondi frasi sconnesse, con monsignor Douglas che ha chiesto che qualcuno facesse qualcosa per potere continuare la sua riflessione senza che la sua voce venisse sovrastata.