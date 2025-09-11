Cesena, Maratona Alzheimer 2025: come cambia la viabilità sabato 13 e domenica 14 settembre

Domenica 14 settembre si terrà a Cesena la nuova edizione della Maratona Alzheimer. Alle 8 è prevista la partenza della corsa competitiva da 21 chilometri da viale Mazzoni; poco più tardi, alle ore 8:30, dallo stadio ‘Dino Manuzzi’ prenderà avvio la grande marcia.

L’itinerario della maratona e della mezza maratona sarà controllato e gestito dal personale dell’organizzazione e dal Corpo di Polizia locale, che provvederà alla regolazione del traffico e alla chiusura temporanea delle strade al momento del passaggio dei partecipanti. Per consentire le operazioni di partenza e di allestimento dell’area di ritrovo degli atleti, sarà inoltre utilizzata l’area terminale di viale Mazzoni, in direzione piazza del Popolo, così come il piazzale Olimpia, entrambi interessati da misure straordinarie di interdizione al traffico e alla sosta.

Al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza lungo il tracciato di gara, saranno istituiti divieti di sosta con rimozione in alcune vie del centro e nelle zone limitrofe, come Corso Ubaldo Comandini, Subborgo Eugenio Valzania e via Costa, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:50 e le ore 8:30 di domenica 14 settembre.

In particolare verranno istituiti divieti di sosta con rimozione già a partire dal pomeriggio di sabato 13 settembre, a partire dalle ore 15:30, in viale Mazzoni, nel tratto compreso tra piazza del Popolo e via Pio Battistini. Tali divieti resteranno in vigore fino alle ore 09:30 di domenica mattina.

Nella giornata di domenica, dalle ore 6 alle ore 9:30, la sosta sarà vietata anche in via del Mare (nel tratto dalla rotonda Azeglio Vicini al sottopasso del mare) e in tutta l’area del piazzale Olimpia.

La circolazione veicolare sarà temporaneamente interdetta in più tratti del territorio comunale per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti. Tra le chiusure più significative si segnalano, sempre nella fascia oraria dalle 06:00 alle 10:30, i tratti di via del Mare, piazzale Olimpia, via Pisciatello, via Lodi e via Rubicone. Dalle ore 6 alle 8:30, invece, sarà vietato il transito nei tratti di viale Mazzoni, via Pio Battistini, via F.lli Rosselli, viale Battisti, via Carbonari, corso Mazzini e corso Garibaldi.

Per limitare i disagi alla cittadinanza e favorire la fluidità del traffico, si consiglia di utilizzare, dove possibile, i seguenti percorsi alternativi: via Del Mare, via Abruzzi e via Venezia Giulia. Si informa inoltre che, nella mattinata di domenica, le linee del trasporto pubblico locale che transitano nel centro storico subiranno deviazioni temporanee tra le ore 6 e le ore 9: con ritorno al regolare tracciato a conclusione del passaggio degli atleti.