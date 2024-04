Cesena, manifesti elettorali imbrattati e distrutti in modo bipartisan: condanna in coro

Sfregio alla dialettica democratica sui manifesti attaccati sulle plance destinate alla propaganda elettorale: condanna corale del mondo politico. Negli appositi spazi predisposti sul marciapiede davanti all’ippodromo sono stati cancellati con vernice spray nera i volti di Marco Casali, candidato del centrodestra, e della premier di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e il gesto è stato “firmato” da Antifa. Una scena che si è ripetuta altrove e che ha coinvolto anche il manifesto di Cesena 2024 affisso vicino alle “torri” dell’Oltresavio, in quel caso con lo strappo della parte dove era fotografato il viso del vice sindaco Christian Castorri e senza alcuna “rivendicazione”; o quello di Lattuca in zona Vigne.

Unanime la presa di distanze. Il sindaco Enzo Lattuca parla di «mancanza di rispetto» e rivolge un appello affinché «la campagna elettorale si svolga in un clima di rispetto reciproco, garantendo il confronto e il pluralismo tra le diverse proposte politiche».

Solidarietà a Casali è stata espressa da esponenti di tutti gli schieramenti in campo. Il Pd ha diffuso una nota in cui sottolinea che «la politica deve essere un campo di confronto civile e costruttivo, dove le proposte e le idee migliori emergono attraverso il dialogo e il rispetto reciproco, mai attraverso questi gesti. Con la speranza che i responsabili degli atti vandalici possano essere individuati, condanniamo questo gesto e pretendiamo che il confronto, per quanto animato possa essere, rimanga sempre su un piano civile e rispettoso di tutte le posizioni, soprattutto di quelle che non si condividono». Sulla stessa lunghezza d’onda i Popolari: «In un clima politico sempre più acceso, è fondamentale ricordare che il rispetto degli avversari è alla base di ogni democrazia. Le diverse opinioni possono esistere, ma non devono mai sfociare in offese o attacchi personali. La libertà di espressione è un diritto inviolabile, ma non può essere usata come arma per ferire gli altri. Un confronto sano e costruttivo è possibile solo se basato sul reciproco rispetto e sulla volontà di ascoltare. Solo così possiamo costruire una società civile in cui le diverse idee possano confrontarsi serenamente, per il bene comune».

Ferma reazione anche del candidato sindaco Marco Giangrandi, che assieme a tutti gli esponenti di Italia Viva e delle liste civiche Cesena siamo noi e Cambiamo, dichiara che «al di là della diversità di vedute e di pensiero, non può esistere competizione democratica senza il rispetto dell’avversario e «auspica che ogni estremismo resti lontano da questa campagna elettorale», condannando «questi episodi che offendono il senso di civiltà ed esprimono una sottocultura di ignoranza e di sopraffazione che va combattuta ed emarginata senza “se” e senza “ma”».

La Lega parla invece di «odio ideologico cavalcato dalla sinistra sta producendo frutti avvelenati alimentando l’intolleranza delle fasce più radicali che puntano a colpire e intimidire l’avversario politico» e lancia l’allarme per il rischio di «una deriva antidemocratica e totalitarista».