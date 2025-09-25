Cesena, manifestazione per Gaza e la Global Sumud Flotilla oggi in centro

Dalle 19 di oggi, giovedì 25 settembre, a Cesena si terrà una mobilitazione a sostegno del popolo palestinese e in difesa della Global Sumud Flotilla, iniziativa internazionale che porta solidarietà concreta e simbolica a Gaza. “La Flotilla - dichiarano gli organizzatori - è oggi oggetto di attacchi non solo da parte di Israele, ma anche delle dichiarazioni e delle scelte della premier Giorgia Meloni, che si è schierata apertamente contro questa esperienza di resistenza civile internazionale. La manifestazione, organizzata in forma di corteo rumoroso, partirà alle 19 da Piazza Almerici (davanti alla Biblioteca Malatestiana) e si dirigerà verso il Palazzo Comunale. Durante l’iniziativa sarà rivolto un appello al Consiglio comunale di Cesena affinché si unisca alla protesta, e faccia ogni cosa in suo potere per porre fine al genocidio in corso a Gaza e a ogni forma di complicità delle istituzioni italiane ed europee con l’occupazione israeliana. L’invito alla cittadinanza è a partecipare e a portare con sé strumenti, chiavi o altri oggetti per rendere visibile e udibile l’indignazione contro il genocidio in Palestina e il silenzio delle istituzioni”.