Cesena, manda a casa del suo ex le onoranze funebri e una corona di rose.

Ha decisamente preso male la fine di una relazione e tempesta l’ex compagno con una serie di brutti “scherzi” che a lei sono costati già diverse denunce. Ma nei giorni scorsi ha davvero esagerato, facendo arrivare a casa del malcapitato una agenzia di onoranze funebri e una corona di fiori. Al telefono si era finta una parente prossima e aveva detto che l’uomo era deceduto nell’abitazione e quindi serviva un intervento.

Lui ha una sessantina di anni e vive nella zona di Borello. La donna risulta invece essere residente in provincia di Arezzo. Da tempo si accanisce nei confronti dell’uomo. Gli ha fatto recapitare di tutto: dalle pizze ai pacchi da Amazon. E pare che gli abbia fatto arrivare a casa anche una azienda specializzata per effettuare gli spurghi. Risulta che lui l’abbia già denunciata più volte.

La scorsa settimana i necrofori si sono trovati davanti l’uomo in piena salute, che ha subito capito che cosa poteva essere successo, visto che situazioni simili anche se meno trash si ripetono già da un po’ di tempo.

La donna ha anche chiamato più fioristi per ordinare una composizione di rose rosse. Almeno una fiorista ha rifiutato l’ordine, mentre c’è stata chi ha portato i fiori all’indirizzo indicato. E ovviamente ha anche preteso di essere pagata per la merce consegnata. Al punto che la famiglia dell’uomo vittima di questi macabri scherzi ha provveduto a saldare il conto.

Si sono quindi trovati con tante rose rosse in casa. E allora hanno pensato di contattare la madre di un’altra ex dell’uomo, deceduta prematuramente ormai da anni, per chiedere di metterli sulla tomba della donna nel cimitero di Borello. E così è stato, con i fiori che sono finiti in omaggio a una sepoltura, come era stato previsto da chi aveva preparato la composizione.