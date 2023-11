Cesena, Malatestiana Gaming: si parte sabato 11 novembre

Nuovi appuntamenti in Biblioteca Malatestiana con i pomeriggi dedicati ai giochi da tavolo e al gioco di ruolo, aperti a chiunque, da chi non li ha mai provati fino ai più esperti, all’interno della Sala Gaming presso la Mediateca. Anche quest’anno la Malatestiana partecipa insieme a molte altre biblioteche di tutto il mondo all’iniziativa International Games Month@Your Library proposta da American Library Association, a cui aderisce anche l’AIB - Associazione Italiana Biblioteche, con iniziative gratuite dedicate al gioco da tavolo e al gioco di ruolo, sempre con la guida di esperti e facilitatori.

Il calendario degli appuntamenti nelle biblioteche è esteso a tutto il mese di novembre e anche la Mediateca propone una ricca serie di appuntamenti con il duplice intento di mostrare le potenzialità educative del gioco e le capacità aggregative della biblioteca nei confronti di tutte le fasce di utenza. Il divertimento derivante dal gioco è da intendersi non solo come svago, ma anche come un mezzo per esercitare la mente, migliorare le proprie competenze e incontrare nuove persone in un ambiente sicuro e piacevole. Il primo appuntamento è previsto per sabato 11 novembre, alle ore 15:00, con Malatestiana Gaming Orient Edition, in collaborazione con ARCI Servizio Civile: un tuffo nelle atmosfere orientali con una serie di giochi da tavolo che hanno questa ambientazione e che ci consentiranno di dare una sfumatura orientale alla Sala Gaming. L’appuntamento è pensato appositamente come focus su alcuni giochi specifici senza la necessità di dover approfondire regolamenti e meccaniche di gioco, grazie alla consulenza dei volontari esperti di gaming, che in modo amichevole consentiranno ai giocatori di affrontare giochi come Chai, Hanabi, L’isola dei gatti, Machi Koro, Origami, Samurai Sword, Takenoko, Ticket To Ride Giappone. Come sempre tutti i numerosi giochi della Mediateca sono disponibili sia per il gioco in sede che per il prestito.

Il secondo appuntamento del mese con Malatestiana Gaming si terrà sabato 18 novembre, stessa ora, per un pomeriggio in compagnia dei master della Gilda del Leone Rosso che accompagneranno gli utenti nel mondo dei giochi di ruolo con alcune avventure tratte dal mondo di D&D e altri sistemi di gioco ed entrare nei mondi di Jumanji e Pokémon, dalle caverne allo spazio profondo. Saranno disponibili 5 avventure diverse, ciascuna da 3 a 5 giocatori a partire dai 10 anni e fino all’età adulta. Tutti i tavoli sono su prenotazione, contattando la biblioteca ai suoi recapiti telefonici e mail. Anche in questa giornata saranno disponibili tutti i giochi e i videogiochi della Sala Gaming.

Infine per sabato 25 novembre è previsto il ritorno dello staff di Area Games, formato da esperti che arrivano direttamente da manifestazioni internazionali come Lucca Comics & Games e Modena Play. Saranno loro a guidare i giocatori nella preparazione e svolgimento delle partite con i migliori giochi da tavolo. Per l’occasione la Malatestiana ospiterà anche il Circolo Scacchistico Paul Morphy di Cesena, per una sfida a scacchi e la migliore introduzione possibile alle strategie di questo gioco.

Per tutte queste attività, organizzate in collaborazione con ARCI Servizio Civile Cesena, Area Games, La Gilda del Leone, Circolo Scacchistico Paul Morphy, è possibile richiedere le informazioni complete e la possibilità di prenotarvi agli appuntamenti indicati, recandosi direttamente in biblioteca, oppure telefonando allo 0547610892 o scrivendo a malatestianaragazzi@comune.cesena.fc.it.