In un incontro con la stampa di questa mattina nella sede di Orogel, l’amministratore delegato di Credit Agricole Italia Giampiero Maioli ha tracciato il punto della situazione del suo gruppo: “Nel 2023 siamo riusciti a darci una stabilità di conto economico e di prospettive. Nello scorso anno attività come il credito al consumo e l’automotive hanno ben performato, mentre hanno sofferto assicurazioni e risparmio gestito. Noi siamo un gruppo integrato che ha tutte le attività, quindi riusciamo ad avere una stabilità grazie al fatto di essere una cooperativa che controlla una holding che non è scalabile e non siamo così influenzati da risultati di brevissimo termine”.