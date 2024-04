Cesena, lunedì Confartigianato elegge il nuovo consiglio

Un giorno campale per Confartigianato Federimpresa Cesena, lunedì 15 aprile, in cui celebrerà la prima Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita per riconoscere e sostenere le imprese italiane, i talenti creativi e le tradizioni millenarie del nostro Paese, con due importanti eventi che mettono al centro le imprese. “Durante l’intera giornata – informa il segretario Stefano Bernacci - si svolgerà ‘Essere in Impresa’ con lo staff dell’associazione che al gran completo visiterà 400 aziende associate trasferendo l’associazione dentro i laboratori, prassi abituale peraltro della nostra attività quotidiana, costruita su un approccio personalizzato nei rapporti con gli associati, da cui verranno raccolte istanze che riguardano servizi, progetti e accompagnamento delle imprese sul mercato, ciò che stiamo facendo con molteplici progetti innovativi come la Comunità digitale, il Campus d’Impresa, lo Sportello sostenibilità, il Digital Innovation Hub che sta approfondendo la sfida dell’intelligenza artificiale da tarare per le esigenze delle imprese”.

Il secondo evento si terrà alle 18 nella sede cesenate di via Alpi con l’elezione da parte dell’assemblea neoeletta dei sessanta delegati , del nuovo consiglio direttivo e del nuovo Gruppo di presidenza di Confartigianato Federimpresa Cesena per il mandato 20224-2028. “Si tratta del coronamento – osserva il segretario - di un percorso di grande partecipazione associativa con venti incontri tenuti da febbraio sul territorio in tutti e 15 i comuni più quelli delle filiere, ai quali hanno preso parte 500 imprenditori e a cui ha fatto seguito l’elezione dell’assemblea dei delegati, che ha visto andare al voto ben 1076 imprenditori”.