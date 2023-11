Cesena, lunedì alla Malatestiana i giornalisti Giorgio Pacifici e Riccardo Iacona ritirano il “premio Bufalini”

Lunedì 6 novembre a Cesena i giornalisti Giorgio Pacifici e Riccardo Iacona saranno relatori al corso per direttori generali in ambito sanitario. Nell’ambito del Corso di Formazione manageriale per Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende ospedaliere e di altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale organizzato in partnership dalla Ausl Romagna e da Creas (unità operativa di Ser.In.Ar.), è prevista una lezione sui temi della comunicazione da parte di due illustri personalità del mondo del giornalismo, quali Giorgio Pacifici, caposervizio per le trasmissioni scientifiche del TG2 e Riccardo Iacona, icona del giornalismo italiano d’inchiesta: a loro fianco anche Tiziana Rambelli, dirigente ufficio stampa dell’AUSL Romagna.

L’evento, aperto anche al pubblico oltre che ai 26 corsisti, è previsto lunedì 6 novembre alle ore 9 presso la Biblioteca Malatestiana: Pacifici interverrà su “Comunicazione istituzionale ed organizzativa”, mentre Iacona approfondirà il tema “Tecniche di comunicazione”.

A conclusione degli interventi, alle 13,00, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca consegnerà a due ospiti il prestigioso Premio Bufalini: a Pacifici per i propri meriti nell’ambito della comunicazione scientifica, mentre a Iacona per la qualità del giornalismo investigativo che esprime.