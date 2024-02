Cesena, lotta alla violenza di genere: un incontro di formazione a Palazzo del Ridotto

Per contrastare il fenomeno della violenza di genere, l’Amministrazione comunale di Cesena ha organizzato un momento di confronto e formazione presso la Sala Sozzi del palazzo del Ridotto che ha coinvolto gli operatori delle istituzioni che compongono la Rete Antiviolenza attiva sul territorio. La finalità dell’iniziativa, che bene si inserisce nell’ambito del percorso avviato dalla rete territoriale, è stata quella di condividere le prassi operative adottate dai Servizi coinvolti nei percorsi di prevenzione di questo fenomeno, del supporto, accoglienza, presa in carico alle donne vittime di violenza, della protezione dell’infanzia e del sostegno alla genitorialità.

I lavori sono stati introdotti dal Prefetto di Forlì-Cesena, Rinaldo Argentieri, che ha focalizzato il suo intervento sui contenuti del “Protocollo Operativo per la promozione di strategie condivise per il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne” attivo su questo territorio, richiamando le responsabilità che i vari “nodi” della Rete assumono nella lotta alla violenza di genere, rimarcando inoltre il grande valore di un lavoro integrato e coordinato da parte degli operatori, per contrastare e gestire efficacemente eventi così gravi come questi.

A seguire, sono intervenute la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale, i Servizi Sanitari dell’AUSL Romagna, i Servizi Sociali e il Centro Donna e Centro Antiviolenza, apportando un forte e prezioso contributo sui protocolli adottati e sulle possibili aree di sviluppo e miglioramento future.