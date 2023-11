Cesena, lotta alla violenza di genere: giovedì 9 novembre incontro all’Eliseo

Prevenire e contrastare ogni forma di violenza. In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che annualmente si celebra il 25 novembre, giovedì 9 novembre, alle ore 20:30, nella sala Art Lab del cinema multisala “Eliseo” (viale Carducci, 11) sarà proposto l’incontro pubblico “Educazione affettiva e sessuale a scuola, in famiglia e nei contesti educativi - Prevenire e contrastare la violenza contro le donne”, organizzato dall’Associazione “IPAZIA libere donne”, con il patrocinio del Comune di Cesena.

Dopo i saluti iniziali dell’Assessore ai Diritti e alle Politiche delle differenze Carlo Verona, interverranno Monica Lanfranco, giornalista, scrittrice, formatrice su conflitto e differenza sessuale, che spiegherà ai presenti perché bisogna rimettere al centro emozioni e corpi reali; Samanta Picciaiola, docente e formatrice su educazione al consenso, di genere e sessuo-affettiva, con l’intervento “La scuola che educa alle relazioni. Riconoscimento del sé, pratica delle differenze, superamento degli stereotipi”. Modererà Alide Tassinari, psicoanalista. La serata è aperta a tutti. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a ipazialiberedonne@gmail.com oppure visitare le pagine social Facebook e Instagram dell’Associazione.