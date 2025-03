Cesena, lotta alla mafia: gli studenti del “Garibaldi-Da Vinci” e del “Monti” incontrano Pietro Grasso a Forlì - Gallery

Giovani e lotta alla mafia: un centinaio di studenti dell’Istituto Tecnico Garibaldi-Da Vinci e del Liceo Statale Vincenzo Monti di Cesena hanno incontrato Pietro Grasso, protagonista di un’iniziativa svolta nella sede di CIA-Conad a Forlì.

Dove si nascondono le mafie oggi? Qual è il ruolo della legalità nella vita quotidiana? Quali strumenti hanno i giovani per fare la loro parte? Queste alcune delle domande che i ragazzi hanno rivolto all’ex magistrato, che ha raccontato la sua lunga esperienza nella lotta alla criminalità organizzata, dapprima al fianco di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, quindi in ruoli chiave come giudice del maxiprocesso a Cosa Nostra, procuratore capo di Palermo e procuratore nazionale antimafia. In seguito, Grasso ha ricoperto la carica di presidente del Senato e ora è presidente della Fondazione Scintille di Futuro ETS, creata per contribuire allo sviluppo della cittadinanza attiva e consapevole e dell’etica della responsabilità.

Rivolgendosi ai giovani intervistatori, Grasso ha raccontato la sua lunga esperienza di lotta alle mafie e rimarcato la natura effimera del potere criminale, a cui va contrapposta una cultura basata sulla legalità, che si fondi sui principi costituzionali di rispetto, uguaglianza e partecipazione attiva. Ma ha anche ricordato che dietro ogni affiliato mafioso si cela un essere umano, potenzialmente incline alla collaborazione e alla rivelazione dei meccanismi occulti dell’organizzazione di appartenenza, come successo più volte in passato.

All’incontro era presente Luca Panzavolta, amministratore delegato di CIA-Conad. Maria Cristina Alfieri, segretaria generale e direttrice di Fondazione Conad ETS, ha moderato il dibattito. Erano presenti il presidente di CIA-Conad, Maurizio Pelliconi, e il vicepresidente, Massimo Marchionni. In sala anche il comandante provinciale dei carabinieri di Forlì-Cesena, Samuele Sighinolfi, e il comandante del reparto operativo provinciale Maurizio Biancucci. «Sosteniamo con orgoglio iniziative culturali e educative come questa – ha detto Panzavolta nel suo saluto introduttivo – perché formare oggi i giovani alla legalità significa avere domani una società più consapevole e responsabile».

L’iniziativa con le scuole cesenati fa parte di “Pagine di legalità, esempi di cittadinanza”, un progetto promosso da Fondazione Conad ETS e Fondazione Scintille di Futuro, con il sostegno di CIA Conad. Il percorso culminerà in un grande evento conclusivo, per studenti e docenti, che si terrà giovedì 10 aprile 2025, in diretta streaming nazionale.