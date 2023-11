Cesena, lotta al tumore al pancreas: l’orologio del Comune si tinge di viola

Scienza e lotta ai tumori, Cesena si conferma in prima linea. Una settimana per sensibilizzare e un gesto importante di comunità che si propone di far riflettere i cesenati sull’importanza della consapevolezza sulle patologie oncologiche pancreatiche, proprio in occasione della Giornata Mondiale per la sensibilizzazione sul tumore al pancreas, che si celebra giovedì 16 novembre. È con questo intento che l’Amministrazione comunale di Cesena a partire da oggi, lunedì 13 novembre, fino a sabato 18, illuminerà l’orologio del Palazzo comunale di viola, colore simbolo della patologia. Attraverso l’Assessorato ai Servizi per la Persona e le Famiglie guidato da Carmelina Labruzzo, il Comune ha raccolto l’appello di PanCrea, Associazione di volontariato impegnata sul fronte delle patologie epato-bilio-pancreatiche e del tratto gastro-intestinale, ad accendere i riflettori su questa grave malattia.

“Facciamo luce sul tumore al pancreas”, questo il nome della campagna di sensibilizzazione promossa per la Giornata Mondiale, ha l’obiettivo di attirare l’attenzione su uno dei tumori più aggressivi che spesso viene diagnosticato in fase avanzata e per il quale è necessario potenziare le iniziative di informazione sui fattori di rischio, sui percorsi di screening e sulla cura.

In prima linea nel trattamento, c’è anche l’Ospedale “Bufalini” dove è presente un ambulatorio dedicato, guidato dal dottor Carlo Fabbri, direttore dell’Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, a cui i cittadini possono rivolgersi per percorsi diagnostici e di cura. Proprio dall’Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, da quella di Chirurgia generale di Forlì (dir. dottor Giorgio Ercolani) e da quella di Oncologia dell’IRST Meldola (dir. dottor Luca Frassineti) è organizzato il convegno pubblico aperto a tutti dal titolo “CHRONICITY 2023: Giornata Mondiale Tumore del Pancreas”, che si terrà giovedì 16 novembre dalle ore 14 nel Salone Comunale di Forlì, per sensibilizzare la comunità riguardo le malattie pancreatiche e che sarà trasmesso in live streaming sul sito dell’Ausl Romagna https://www.auslromagna.it/giornata-mondiale-tumore-pancreas.