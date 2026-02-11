Cesena, lo storico edicolante di Porta Trova ha compiuto 103 anni: “Chi si ferma è perduto”

Si sono ritrovati a tre anni di distanza per rinnovarsi gli auguri di compleanno. Il sindaco Enzo Lattuca, nato il 9 febbraio, nella giornata di ieri, martedì 10 febbraio, ha incontrato Enzo Zampagna nel giorno del suo 103esimo compleanno, nella sala polivalente del circolo Hobby Terza Età di viale Gramsci: lo stesso luogo in cui, tre anni fa, in occasione dello storico traguardo dei cento anni, amici e familiari avevano organizzato una grande festa in suo onore.

Per Zampagna, nato nel 1923, la comunità di via Gramsci è una vera e propria seconda famiglia. Negli anni, soprattutto dopo il pensionamento, si è dedicato con instancabile impegno alla gestione e alla manutenzione del Circolo, riservando un’attenzione speciale al giardino. E quando resta a casa non rinuncia all’attività motoria perché, come ama ripetere, “chi si ferma è perduto”.

“Capita spesso – commenta il sindaco Lattuca – di ritrovare i cittadini che hanno raggiunto il traguardo dei cento anni anche in occasione dei compleanni successivi: ogni nuovo anno non è solo una festa, ma diventa un’opportunità per incontrarsi ancora e condividere quanto accaduto nei mesi trascorsi. In questo caso, però, possiamo parlare di una festa quotidiana. Zampagna è infatti il grande nonno del circolo Hobby Terza Età, una tra le realtà più preziose della nostra città e un punto di riferimento per tante persone anziane del quartiere che scelgono questi spazi come luogo di incontro e socialità. Rinnovo dunque in rappresentanza dell’Amministrazione comunale e della città i più sinceri auguri a Zampagna”.

Nato a Cesena il 10 febbraio 1923, Enzo Zampagna per moltissimi anni ha gestito l’edicola di Porta Trova diventando noto tra i concittadini come il “giornalista di metà Cesena”. Nel tempo libero contribuisce attivamente alla gestione del circolo Hobby Terza Età che per lui rappresenta una seconda casa. Il compleanno di Enzo Zampagna si inserisce in un quadro demografico che racconta una Cesena longeva: sono 21 i cittadini che hanno raggiunto i 100 anni di età, di cui ben 16 donne, mentre sono 18 coloro che hanno superato questo traguardo (15 donne e 3 uomini). La cittadina più anziana è una cesenate di 106 anni, nata il 23 settembre 1919.