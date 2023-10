Cesena, lo aggrediscono e gli rubano portafogli e orologio in pieno centro: due arresti

La Polizia di Stato ha arrestato a Cesena due stranieri per aver rapinato un uomo del proprio orologio di valore e del portafogli dopo averlo strattonato violentemente e fatto cadere facendogli battere la nuca. Martedì notte le volanti del Commissariato hanno tratto in arresto un algerino e un tunisino (rispettivamente del 1986 e del 1998) con precedenti penali, che poco prima avevano aggredito e derubato in Piazza della Libertà un cittadino italiano di 53 anni, sottraendogli un orologio di valore e il portafogli.

Le Volanti venivano inviate sul posto a seguito di una telefonata al 112 con cui l’aggredito chiedeva aiuto dichiarando di aver subito una rapina. Portatisi immediatamente sul luogo del fatto, le due pattuglie soccorrevano l’uomo che ancora era riverso per terra con una ferita alla testa. L’aggredito raccontava che poco prima due stranieri gli si erano avvicinati improvvisamente e senza un motivo particolare avevano preso ad aggredirlo, arrivando a strattonarlo e farlo cadere facendogli battere la testa al fine di derubarlo dell’orologio di valore che portava al polso e del portafogli.

L’uomo descriveva i suoi aggressori e i poliziotti, dopo aver richiesto l’intervento del 118, affinché l’aggredito ricevesse le cure necessarie e venisse accompagnato presso l’ospedale, comunicavano alla Sala Operativa del Commissariato la descrizione dei due aggressori. L’operatore con prontezza riusciva così ad individuare i due aggressori dalle telecamere comunali che puntano su Piazza della Libertà e a condividere il fotogramma con i colleghi per strada che subito si mettevano alla loro ricerca. Non trascorreva molto tempo che le due Volanti riconoscevano i due malviventi in zona Ippodromo, che venivano quindi fermati e sottoposti a perquisizione personale che consentiva il rinvenimento del portafogli, con i soldi e i documenti della vittima. Non veniva invece ritrovato l’orologio da polso.

I due aggressori venivano arrestati e deferiti all’Autorità Giudiziaria per concorso nel reato di rapina.