Cesena, lite in stazione con oggetti contundenti tra parecchie persone

Una lite scoppiata non si sa bene perché ha portato a grida, strepiti e a brandire oggetti contundenti nei confronti dell’opposta fazione.

Non è certo la prima volta che capita una situazione del genere nella zona tra la stazione ferroviaria e il vicolo che porta in corso Cavour, ma ieri pomeriggio è sembrato che la situazione potesse degenerare e sono state allertate le forze dell’ordine per effettuare un controllo.

Ad affrontarsi sono state poco meno di una ventina di persone, tutte o quasi di origine straniera. Si sono urlati contro e si sono minacciati con bastoni, ma alla fine tutto è rientrato senza feriti.

Quando sono arrivate sul posto però era tornato tutto tranquillo e i carabinieri hanno comunque controllato i documento di qualche extracomunitario che era spostato più vicino alla stazione degli autobus.