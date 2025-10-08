Cesena, “licenziato perché ha scioperato”: presidio dei lavoratori Aster Coop davanti al tribunale di Forlì

Non si ferma la lotta dei lavoratori di Aster Coop, azienda in appalto nel magazzino di Coop Alleanza 3.0 a Pievesestina di Cesena “già condannata dal Tribunale di Forlì per un licenziamento antisindacale, che ora ha ripetuto la stessa condotta contro Sunday, licenziato perché colpevole di aver scioperato e rivendicato il rispetto del contratto”.

“Questa mattina - si legge in una nota sindacale - i lavoratori, organizzati con i sindacati ADL Cobas e SGB, si sono riuniti in presidio davanti al Tribunale di Forlì in solidarietà con Sunday. La cooperativa, nonostante la precedente condanna, prosegue nella sua strategia di intimidazione, colpendo chi chiede migliori condizioni di lavoro e un giusto salario. Per questo oggi assieme alla difesa del diritto al lavoro di Sunday, i lavoratori organizzati con ADL Cobas e SGB hanno rivendicato il loro diritto alla lotta sindacale. In presidio quindi anche per rivendicare il diritto di sciopero, la libertà di aderire al sindacato che meglio li rappresenta. Per quelle 40 ore di fatica nel magazzino pagate da Aster Coop per sole 39 di salario, per la maggiorazione del sabato che gli spetta, ma che Aster Coop non dà. Per rivendicare quella pausa retribuita prevista dal contratto nazionale, ma che nei magazzini di Coop Alleanza 3.0 non esiste. Per pretendere il pieno riconoscimento della malattia, perché nel magazzino COOP, con una movimentazione dei carichi che spacca la schiena, se ti ammali sei doppiamente punito, con la decurtazione del salario”.