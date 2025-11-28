Cesena, lezioni di filosofia con Hobbes protagonista: domenica 30 novembre l’ultimo appuntamento

Domenica 30 novembre, alle 16, nella sala Sozzi del palazzo del Ridotto, si terrà l’ultimo incontro proposto dalla Biblioteca Malatestiana e dall’Associazione culturale ‘La parola’ di Cesena nell’ambito del ciclo di lezioni ‘Filosofia per tutti’ a cura del professor Riccardo Caporali. Al centro il filosofo Thomas Hobbes.

Come per il ciclo dedicato a Platone, si è scelto di confermare il metodo della vera e propria ‘lezione’, diversa sia dalla conferenza che dalla banalizzazione estrema, oggi piuttosto diffusa e per la quale anche la parola filosofica rischia di scivolare nella chiacchiera. Lezioni rigorose, quindi, a partire dall’interlocuzione tra il docente e i frequentanti. Lezioni di base, rivolte intenzionalmente a coloro che non hanno particolari conoscenze filosofiche: adulti non esperti, studenti alle prime armi, curiosi di filosofia, se è vero che la curiositas è la prima molla verso il filosofare.

La scelta di Hobbes non ha bisogno di particolari motivazioni. Il grande filosofo inglese (1588-1679) è il fondatore della filosofia etico-politica moderna; pensatore epocale, che mette in luce sia la crisi senza ritorno del mondo medievale, sia gli elementi essenziali – poi variamente sviluppati – di quello moderno: quel mondo che si viene annunciando dopo la catastrofe europea delle guerre civili di religione e che appare imperniato sullo Stato come nuova forma politica in quanto machina-machinarum, la macchina delle macchine, la più ardua e potente costruzione razionale degli esseri umani. Non mancheranno, naturalmente, riferimenti ad altri grandi filosofi della prima fase della modernità, tra ‘600 e ‘700, né accenni alla crisi della modernità stessa, della quale si avvertono oggi molti segni incipienti. Ingresso libero fino a esaurimento posti.