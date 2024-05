Cesena, lavori stradali in centro storico e in via San Tomaso da lunedì 20 maggio

Nella giornata di lunedì 20 maggio sul territorio comunale di Cesena saranno avviati alcuni importanti lavori di ripristino della pavimentazione stradale o di marciapiedi. È questo il caso delle vie Carbonari, Cesare Battisti, Vescovado, Pier Maria Caporali, e dei corsi Mazzini e Sozzi, tutti in centro storico. Al fine di garantire la massima sicurezza agli operatori del cantiere della ditta Edilpietra di Cappelli Srl di Galeata, la viabilità in questi tratti stradali sarà oggetto di modifiche temporanee: saranno istituiti un senso unico alternato con semaforo o movieri e un divieto di sosta con rimozione valido per l’intera giornata. I lavori dovrebbero essere conclusi venerdì 7 giugno.

Via San Tomaso

Avvio dei lavori anche lungo la via San Tomaso dove si procederà con un intervento di risagomatura dei fossi stradali e ripristino dei movimenti franosi e delle scarpate stradali. I lavori, assegnati alla ditta Panzavolta Srl di Cesena, comporteranno alcune modifiche alla circolazione. Anche in questo caso, per l’intera durata del cantiere (indicativamente fino a mercoledì 5 giugno) saranno istituiti un senso unico alternato e un divieto di sosta con rimozione valido per tutta la giornata.