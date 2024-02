Cesena, lavori stradali: come cambia la viabilità dal 5 febbraio

Sono diversi i lavori che a partire da lunedì 5 febbraio interesseranno alcune vie comunali di Cesena. In modo specifico, le vie Sant’Agà, da via Cervese a via Impastato, Osoppo, Gemona e San Cristoforo, dalla rotonda di Maccanone alla rotonda di San Cristoforo, per circa due settimane, saranno interessate da interventi di fresatura e ripavimentazione con tappeto d’usura. In questo caso, al fine di garantire una sicura esecuzione dei lavori da parte della ditta Pesaresi Giuseppe Spa di Rimini, la viabilità nei tratti stradali elencati sarà regolata da un senso unico alternato con semaforo o movieri e un divieto di sosta con rimozione valido per l’intera giornata.

Proseguono inoltre gli interventi programmati a seguito dell’alluvione di maggio. Per l’intero mese (indicativamente fino ai primi giorni di marzo) una serie di lavori di manutenzione straordinaria di spurgo delle caditoie e di pulizia degli attraversamenti stradali, affidati dal settore Lavori Pubblici del Comune alla ditta BEE-TON Srl di Reggio Emilia, interesserà le vie: Savio in Sant’Andrea, Larga di Sant’Andrea, Dino Rondani, Zavaglia, Turati, Kuliscioff, Merloni, Del Commercio, Civinelli, Ovada, San Vittore, San Carlo, Gallo, Cervese e Machiavelli. Nei tratti stradali elencati la viabilità sarà regolata temporaneamente, per l’intera durata delle opere previste, da un senso unico alternato con semaforo e da un divieto di sosta con rimozione valido per tutta la giornata. In entrambi i casi tutte le modifiche alla circolazione saranno indicate da apposita segnaletica stradale di indicazione, deviazione e lavori in corso.